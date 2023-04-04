Здоровье 04 апреля 2023, 15:29 Инфекционист Сергей Рябов рассказал, как холестерин влияет на развитие деменции

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Образование холестерина в организме — это один из необратимых процессов, который в результате приводит к деменции. Об этом News.ru рассказал заслуженный врач России, инфекционист Сергей Рябов.

Он отметил, что повышенный холестерин часто вызывает атеросклероз сосудов головного мозга. Тогда в голову не поступает достаточное количество крови и питательных веществ. Это приводит к деменции.

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«Плохо, когда человек физически здоров, а высшая нервная деятельность никудышная. А процесс — образование холестерина, к сожалению, необратим. Получается, что организму не хватает сил заменять постоянно погибающие клетки, выстилающие эндотелий сосудов, — подчеркнул Сергей Рябов.

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