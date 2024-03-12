Здоровье 12 марта 2024, 14:58 Инфекционист Руснак предупредила, что на маникюре можно заразиться гепатитом C

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Привычные для россиянок уходовые процедуры, маникюр и педикюр, могут быть причиной заражения гепатитом С. Об этом РИАМО рассказала врач-инфекционист Ольга Руснак.

Она подчеркнула, что процедура безопасна, если все инструменты хорошо стерилизуют. В противном случае появляется риск подхватить различные инфекции и вирусы.

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«Заразиться инфекцией можно <…> при проведении косметологических процедур, маникюра и педикюра нестерильным инструментом», — рассказала врач.

Как добавил сайт KP.RU, современная медицина уже нашла способы полностью излечивать гепатит С, нужно регулярно сдавать анализ и обратиться к специалисту, если он окажется положительным.

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