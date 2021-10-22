Инфекционист Роспотребнадзора оценил возможность уменьшения заболеваемости COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала вероятность уменьшения заболеваемости COVID-19. По ее словам, такие высокие, как сейчас, показатели, останутся в России еще на некоторое время, но затем введенные меры окажут свое влияние. Своими предположениями врач поделилась с РИА «Новости».

«C учетом высокой контагиозности вируса и длительности инкубационного периода высокие цифры заболеваемости COVID-19 могут еще регистрироваться какое-то время», — так Пшеничная объяснила, почему статистика еще несколько дней может сильно расстраивать. Вводимые властями меры обязательно подействуют, но не мгновенно.

«Цепочки передачи в один день не прервутся, а длительный в ряде случаев инкубационный период также может способствовать более растянутой по времени стабилизации процесса», — подытожила специалист.

Президент Владимир Путин 20 октября подписал указ о введении в России выходных дней с 30 октября по 7 ноября. В регионах, где это необходимо, выходные разрешили начать еще раньше и продлить и после названной даты.