Здоровье 03 апреля 2023, 12:13 Инфекционист Рябов рассказал, на какой максимальный срок рассчитан человеческий организм

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На данный момент нельзя говорить ни о какой вечной жизни, потому что в человеческом организме на генетическом уровне заложены процессы старения и умирания. Об этом News.ru рассказал заслуженный врач России, инфекционист Сергей Рябов.

По его словам, максимальный возраст жизни человеческого организма составляет около 160 лет. К таком выводу пришли ученые после проведения ряда исследований. Однако и до этого возраста пока никто не дожил. По неподтвержденным данным, пока максимальный срок жизни достигал лишь 122 лет.

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«Я не вижу перспектив для бессмертной жизни с материалистической точки зрения. Понятия вечного двигателя нет… Если говорить про организм человека, то в генетическом материале запрограммирована продолжительность жизни, процесс старения заложен в наш генетический материал», — сказал Сергей Рябов.

Он добавил, что нужно делать акцент не на том, как увеличить срок жизни, а на том, как улучшить ее качество.

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