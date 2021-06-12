Инфекционист развеял миф о заражении ВИЧ от комара

Слухи, что люди могут заразиться вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) от укуса комара, — миф. Почему — объяснил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Подмосковье Александр Пронин, сообщило РИА «Новости».

По его словам, для начала нужно знать пути инфицирования ВИЧ — их три.

«При попадании крови, содержащей вирус, в кровеносное русло здорового человека — в первую очередь, конечно же, речь идет <…> о контактах с кровью при использовании общего инструментария при совместном употреблении психоактивных веществ в немедицинских целях, иначе говоря, наркотиках», — отметил Пронин.

Второй вариант передачи ретровируса — незащищенный половой акт. Причем риск возрастает у тех, у кого больше сексуальных партнеров и незащищенных контактов. Совместное употребление наркотиков тоже приведет к более рискованному поведению по сравнению с последствиями принятия неинъекционных психоактивных веществ. Значит, это также может изменить половое поведение.

Последний способ — передача от матери ребенку. Однако сейчас отработаны методы и алгоритмы профилактики данного заболевания, поэтому такая передача ВИЧ-инфекции сводится к минимуму. Соответственно, дети появляются на свет здоровыми.

Других путей нет, отметил инфекционист.

Жителей Московской области приглашают 12 и 13 июня пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах, а также получить профессиональную консультацию специалиста.