Инфекционист рассказал, сколько продлится третья волна коронавируса

Как минимум месяц будет длиться третья волна коронавируса. Таким мнением поделился врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он отметил, что третья волна началась еще в апреле, ее пиковые показатели будут сопоставимы с осенней статистикой.

«То, что мы сейчас видим, — абсолютно логичное нарастание третьей волны. Боюсь, что минимум месяц она будет тянуться. Потому что вирус приобретает свойство не только легче передаваться от человека к человеку, но и передаваться в условиях нашего лета», — рассказал он РИА «Новости».

Эксперт пояснил, что сейчас те, кто к вирусу восприимчив, останется к нему восприимчив.

По последним данным оперштаба, число случаев коронавируса в России выросло за сутки на 14 185, до 5 236 593. Больше всего зараженных в Москве — 6805, Подмосковье — 1135, Санкт-Петербурге — 902.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который вводит нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что до 15 июля в регионе будут запрещены массовые мероприятия.