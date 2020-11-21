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    21 ноября 2020, 14:28

    Инфекционист рассказал, при каком условии работает «правило пяти секунд»

    Дарья Морозова

    Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал, насколько опасно есть еду, упавшую на пол. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
    Инфекционист рассказал, при каком условии работает «правило пяти секунд»

    По его словам, «правило пяти секунд» не работает. Оно может действовать только в том случае, если полы были недавно вымыты. Если же полы грязные, то бактерии попадают на упавший предмет мгновенно. Съев такую пищу, можно заработать отравление.

    «Пол может быть гораздо чище, чем у кого-то стол даже», — уточнил он. В таком случае еда там может пролежать сколько угодно и ничего страшного не случится.

    Ранее кинолог Евгений Цигельницкий рассказал, как отучить собаку подбирать еду на улице, которая нередко может быть отравленной либо испорченной. По его словам, животное необходимо приучать к запрещающим командам с детства.

    Специалист посоветовал запастись лакомствами и приготовиться вовремя реагировать. При попытке щенка что-то поднять с земли нужно запрещать, оттаскивать его поводком. Если собака успела схватить еду, хозяин должен разжать ей зубы и достать кусок еды. Важно дать взамен что-то съедобное.