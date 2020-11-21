Инфекционист рассказал, при каком условии работает «правило пяти секунд»

По его словам, «правило пяти секунд» не работает. Оно может действовать только в том случае, если полы были недавно вымыты. Если же полы грязные, то бактерии попадают на упавший предмет мгновенно. Съев такую пищу, можно заработать отравление.

«Пол может быть гораздо чище, чем у кого-то стол даже», — уточнил он. В таком случае еда там может пролежать сколько угодно и ничего страшного не случится.

Ранее кинолог Евгений Цигельницкий рассказал, как отучить собаку подбирать еду на улице, которая нередко может быть отравленной либо испорченной. По его словам, животное необходимо приучать к запрещающим командам с детства.

Специалист посоветовал запастись лакомствами и приготовиться вовремя реагировать. При попытке щенка что-то поднять с земли нужно запрещать, оттаскивать его поводком. Если собака успела схватить еду, хозяин должен разжать ей зубы и достать кусок еды. Важно дать взамен что-то съедобное.