Инфекционист рассказал, почему не стоит делать тест на антитела к коронавирусу

В мире существует несколько десятков тест-систем на антитела, и все они могут дать ошибочный результат. Поэтому инфекционист Владислав Жемчугов считает эту процедуру пустой тратой денег.

«Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности», — рассказал Жемчугов в интервью сайту kp.ru.

Также, по его мнению, ученые еще не выяснили, насколько сильный иммунитет формируется у переболевших новой инфекцией.

Если в крови человека присутствуют антитела, то вакцину от коронавируса нужно ставить не раньше, чем через год. Иначе привитый иммунитет уничтожит собственный. Также эксперт предположил, что такой тест может понадобиться максимум экономистам. Чтобы по количеству людей с иммунитетом понять, когда ждать спад пандемии. А в остальных случаях инфекционист делать эту процедуру не советует.

Ранее доктор Комаровский рассказал, что после пандемии коронавируса мир столкнется с ростом аллергических заболеваний, особенно среди детей, сообщает ИА Nation News.