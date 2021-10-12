Инфекционист рассказал о влиянии коронавируса на репродуктивную систему

Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что ковид влияет на половую систему как мужчин, так и женщин. Ученые исследуют влияние вируса на репродуктивную способность, сообщило РИА «Новости».

Врач-инфекционист рассказал, что с начала пандемии прошло не так много времени, чтобы ученые располагали необходимым количеством данных для изучения влияния коронавируса на репродуктивную систему. В то же время можно предположить, что поведение вируса, способного вызывать тромбообразование, может повлиять и на половую систему пациентов.

«Однако любая тяжелая инфекция, в том числе вирусная, может оказать влияние на функцию яичников и яичек. Даже локальные вирусные инфекции, передающиеся, в том числе, половым путем, например генитальный герпес, могут повлиять на способность к деторождению вне зависимости от пола», — рассказал доктор Поздняков.

Инфекционист добавил, что, если в каком-либо органе есть нарушения кровотока, этот орган и будет подвержен нарушению функций, а влияние коронавируса конкретно на половую систему пока что изучается. Для предотвращения проблем с фертильностью доктор Поздняков призвал россиян вакцинироваться.

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