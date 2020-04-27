Инфекционист рассказал о смягчении ограничительных мер в Москве

«Чтобы смягчить режим, связанный с пандемией, 70 процентов населения должны иметь барьер — вакцинироваться или перенести заболевание. Это финишная черта, против которой никто не будет возражать», — пояснил эксперт.

По словам Жемчугова, в Москве и Подмосковье можно будет начинать смягчать ограничительные меры после того, как число умерших от коронавируса будет устойчиво снижаться, а количество вновь выявленных случаев заболевания — находиться на уровне плато.