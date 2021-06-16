Инфекционист рассказал, кто чаще становится переносчиком коронавируса

Многие слышали, что якобы часто переносчиками коронавируса становятся дети. Заведующая инфекционным отделением петербургской больницы имени Филатова, кандидат медицинских наук Елена Дондурей рассказала газете «Петербургский дневник», стоит ли верить этим слухам.

По словам медика, способность разносить инфекцию никак не связана с возрастом человека. Источником распространения является социальная активность человека.

«То, что дети якобы являются переносчиками и всех заражают, очень сомнительно. У нас 80% детей заразились от взрослых. Инфекцию в дом приносят не дети, а социально активные люди. Источник инфекции — не возраст, а социально активный человек: взрослый, подросток, тот, кто много где бывает и у кого широкий круг общения», — сказала Дондурей.

Также медик ответила на вопрос, стоит ли вакцинировать детей от коронавируса. По ее словам, если ориентироваться на имеющуюся сейчас информацию, острой необходимости в этом нет, поскольку дети редко переносят заболевание тяжело.

«Надо ли будет вакцинировать детей, будет зависеть от того, как много и тяжело дети будут болеть. Подростки болеют часто почти так же, как взрослые. Маленькие дети — по-другому. И надо поставить вопрос так: зачем вакцинироваться? Если со взрослым населением необходимость вакцинации понятна — летальность слишком велика у групп риска, есть смысл ее предотвратить, то у детей такой летальности нет, все летальные случаи связаны исключительно с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, поэтому вопрос остается, и начинают обычно с клинических исследований», — пояснила она.