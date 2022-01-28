Инфекционист рассказал, когда ковидом начнут заболевать 100 тысяч россиян в день

Шестизначных показателей ежедневной заболеваемости коронавирусом Россия может достигнуть уже очень скоро, буквально в течение одной недели. С таким пессимистичным прогнозом выступил в беседе с «РИА Новости» доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

Медик отметил, что о рисках выйти на шестизначные показатели ранее говорила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Поначалу в этом многие сомневались, добавил Вознесенский.

«Когда этот прогноз был сделан в начале года, очень многими экспертами высказывались сомнения по поводу того, что такие цифры могут быть достигнуты. Та динамика, которую мы видим сейчас, вполне позволяет достичь этого показателя в течение следующей недели от сегодняшнего дня (27 января)», — сказал Вознесенский.

В четверг в оперативном штабе России по борьбе с распространением COVID-19 заявили, что за последние сутки в стране заразились уже 88 816 человек. Жертвами опасной болезни стали 665 россиян. На текущий момент перегрева системы здравоохранения в стране нет, уточнили власти. Однако такой риск все равно сохраняется, в России принимаются все профилактические меры.