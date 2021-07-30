Инфекционист рассказал, какие дети подвержены осложнениям после ковида

Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов отметил, что есть факторы риска после перенесенного коронавируса у детей, которые заслуживают особого внимания. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По некоторым оценкам экспертов треть детей, переболевших ковидом, имеют осложнения. Появляются болезни сердца, почек, головного мозга, пищеварительной системы. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов считает, что сообщение об угрозе постковида у трети переболевших детей является преувеличением.

На его взгляд, при малосимптомной форме заболевания, когда нет никаких клинических проявлений ковида, говорить о последствиях в 30% случаев избыточно.

При этом точно известно, какие дети входят в группу риска ковидных осложнений. Основные факторы — это ожирение, сахарный диабет, онкологические заболевания, первичные иммунодефициты, любые недавно проведенные хирургические вмешательства, включая кардиохирургические, иммуносупрессивная терапия при различных заболеваниях и трансплантации органов.

«Отдельно я бы выделил детей и подростков, страдающих бронхиальной астмой, особенно тяжелого течения. У них тоже существенно повышен риск осложнений COVID-19», — добавил Викулов.

Родителям детей, перенесших ковид, эксперт советует не паниковать и не нагнетать обстановку. Лучшего всего обратиться к своему лечащему врачу, чтобы он понял, насколько тяжело протекала болезнь и какие симптомы сохраняются.

Поводом для наблюдения детей могут быть заметные изменения поведения, успеваемости, частый насморк и кашель, повышение температуры тела, любые конкретные жалобы ребенка на самочувствие.