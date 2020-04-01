    01 апреля 2020, 16:29

    Инфекционист рассказал, как защитить врачей от коронавируса

    Анастасия Кременчугская

    Николай Малышев, врач–инфекционист, профессор, в беседе с НСН поделился своим мнением о том, как защитить врачей от коронавируса. Он рассказал, как нужно вести профилактику, чтобы не заразиться.

    Инфекционист считает, что людям не следует самим обращаться в поликлинику. При первых симптомах необходимо вызвать врача. Это будет более рационально и снизит возможность заражения врачей.

    Медперсонал должен соблюдать определенные правила поведения: должен правильно одеваться, соблюдать санитарный режим и использовать средства индивидуальной защиты.

    Специалист рассказал, что даже самый опытный врач не сможет отличить коронавирус от других инфекций при осмотре пациента.

    «Экспресс-тесты обычно проводят при наличии явных симптомов последствия заболевания коронавирусной инфекцией — сухого кашля, высокой температуры и признаков затрудненного дыхания. Однозначным поводом для экспресс-теста являются признаки вирусной пневмонии «неясной причины», — подытожил Малышев.