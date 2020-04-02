Инфекционист рассказал, как укрепить иммунитет во время самоизоляции

Самое главное — нужно запомнить, что лекарства для повышения или поддержания иммунитета используются только для лечения заболеваний. То есть, не нужно пить препараты просто так.

По словам специалиста, важно проветривать помещение и вести здоровый образ жизни. Не забывать про здоровый сон, физическую активность и правильное питание.

«Когда идет подъем заболеваемости ОРВИ, необходимо увеличить количество фруктов в рационе, получать естественные витамины именно от фруктов и овощей, нежели от каких-то биологически активных добавок», — пояснил Акинфиев.