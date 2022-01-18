Инфекционист рассказал, как не заболеть в крещенские купания

Врач-инфекционист Николай Малышев ряд дал советов, как не заболеть в крещенские купания. Перед водными процедурами нельзя пить алкоголь, а вообще отказаться от купаний стоит людям с хроническими заболеваниями и признаками простуды.

«Самое главное — не пить. Людям, у которых есть серьезные хронические заболевания, например, сердечно-сосудистой системы, во время обострения хронических заболеваний, во время острых инфекций, с температурой — не нужно участвовать в крещенских купаниях», — заявил врач в интервью РИА «Новости».

Он уточнил, что здоровым людям принять участие в крещенском ритуале можно, но в очереди перед купелью все равно важно, как и везде, соблюдать социальную дистанцию. Малышев подчеркнул, что при соблюдении всех этих условий шанс заразиться коронавирусом в ходе крещения будет гораздо ниже, чем во время поездки на общественном транспорте.

Собеседник агентства отметил, что ни разу не встречал людей, заболевших именно после крещения, но все равно посоветовал после купания без промедления вытереться и отправиться в тепло, а в помещении, если там будет много людей, надеть защитную маску.