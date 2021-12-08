Инфекционист рассказал, как можно распознать у себя наличие «омикрон»-штамма

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова Николай Малышев рассказал, как распознать у зараженного коронавирусом наличие «омикрон»-штамма. Об этом написало ИА Nation News.

Эксперт отметил, что сейчас представители разных медицинских специализаций находят все больше определенных симптомов коронавируса, согласно патологиям своего профиля. Так было выявлено и появление сыпи при заболевании Covid-19.

«В начале пандемии мы также отмечали проявления сыпи у детей и взрослых. Был опыт, когда целая семья (четыре человека) заболела, у каждого была легкая сыпь, которая потом прошла», — рассказал инфекционист и добавил, что высыпания на коже не являются отличительным признаком «омикрона».

Основным симптомом нового штамма коронавируса является выраженная слабость. При этом у взрослых болезнь протекает тяжелее, чем у детей, заключил Малышев.