Инфекционист рассказал, что инкубационный период коронавируса может достигать 35 дней

По ее словам, есть данные, что с момента заражения до появления первых симптомов проходит не 5-14 дней, а до 35.

«Получается, что каждый раз, позволив себе такую роскошную прогулку, вы должны, по крайней мере, две недели ждать неприятностей, — уточнила врач.

Волчкова считает, что прогнозировать пик заболеваемости пока невозможно из-за новых данных. Также она добавила, что сейчас мы «пожинаем плоды» ситуации две недели назад, когда люди спокойно гуляли по городу.

«И ничего с этим не поделаешь — если люди контактируют без всякого прикрытия, мы ожидаем, естественно, подъем», — заключила инфекционист.

Ранее врач Чжен Ян рассказал, что ежедневные физические упражнения помогут перенести китайскую инфекцию легче. Физнагрузки уменьшают тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома — проявления дыхательной недостаточности, которое связано с большинством летальных исходов при коронавирусе.