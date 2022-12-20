Здоровье 20 декабря 2022, 06:09 Инфекционист рассказал, чем опасны осложнения гриппа Инфекционист Роспотребнадзора Горелов: грипп, ОРВИ и ковид идут параллельно друг другу Pxhere

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Главным вирусным заболеванием этого сезона станет грипп. Об этом в интервью «Известиям» рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам Горелова, грипп является сильным стрессом для организма, фактически ударом по всем органам и системам.

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«Поэтому спектр осложнений может быть самым разнообразным, но наиболее уязвимы легкие», — отметил инфекционист.

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В этом году рост заболеваемости гриппом фиксируется не только в России, но и во всем мире, отметил Горелов.

«Дело в том, что для гриппа характерна определенная периодичность. Обычно минимальный срок, на который он отступает, — три года. Максимальный — семь лет», — объяснил специалист.

Он добавил, что в России последний подъем был в 2015–2016 годах. С того времени снизилась иммунная прослойка, иммунитет к возбудителям ослабел. Специалист отметил, что в группе риска находятся дети до пяти лет, люди старше 65 лет и страдающие от хронических заболеваний

Но при этом грипп не вытеснил полностью ОРВИ и COVID-19.

«В этом году три эпидпроцесса — грипп, ОРВИ и ковид — идут параллельно. Но в основном в эпидпроцессе преобладает, конечно, грипп», — заметил Горелов.

Врач Николай Малышев ранее предупредил россиян насчет опасности посещения новогодних корпоративов в период распространения гриппа. При этом он отметил, что в это время каждый сам для себя решает, посещать мероприятие или же воздержаться.