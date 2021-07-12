Инфекционист раскрыл цель коронавируса
Коронавирус не преследует цели убивать, так как для него важнее быстрее распространиться. Об этом заявил главный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.
По словам инфекциониста, можно с высокой долей вероятности говорить, что могут появиться штаммы, которые будут быстрее распространяться по сравнению с другими мутациями. Скорее всего, отметил Чуланов, коронавирусу нужно именно это.
«Ему невыгодно нас убивать, поэтому у него нет цели стать более патогенным — ему важно быстрее распространяться. Но исключить появление более вирулентных вариантов мы тоже не можем», — процитировала профессора газета «Известия».
Чуланов добавил, что необходимо развеять миф о безопасности вируса. Он пояснил, что уровень смертности от ковида выше в десятки раз, чем о гриппа. Также при ковиде могут наблюдаться отсроченные осложнения. Инфекционист напомнил, что по всему миру от коронавируса умерли более четырех миллионов человек. В России зафиксировано 143 002 случая смерти после инфицирования.