Инфекционист предупредил об опасности жесткого карантина

Карантин может быть не только благом, но и злом. Такое мнение высказал заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.

Он отметил, что карантин может негативно сказаться на здоровье человека из-за слишком жестких мер изоляции. Как Никифоров рассказал в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», при жестком карантине «мы можем наскочить на ситуацию, когда лекарство станет ядовитее, чем сама болезнь».

Однако, по его словам, в России «эту палку» не перегнули. Инфекционист не стал объяснять, почему карантин может дать такой негативный эффект.

Почти все российские регионы ввели режим самоизоляции в качестве меры по борьбе с коронавирусом. Это значит, что россияне должны оставаться дома. Выходить можно за продуктами, в аптеку или погулять с собакой. Исключение составляют те, кто вынужден ездить на работу. На 14-дневный карантин в России отправляют людей, у которых подозревают коронавирус или тех, у кого он подтвердился. Они должны оставаться в замкнутом пространстве и по возможности исключить прямой контакт с другими людьми.

О вспышке нового типа коронавируса стало известно в конце 2019 года. Первый случай зарегистрировали в китайском Ухане. ВОЗ 11 марта признала происходящее пандемией. Число инфицированных в мире к 14 апреля превысило два миллиона человек. По последним данным, в России COVID-19 подтвердился у 18 328 жителей страны.