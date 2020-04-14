    14 апреля 2020, 09:10

    Инфекционист предупредил об опасности жесткого карантина

    Наза Салех Захи

    Карантин может быть не только благом, но и злом. Такое мнение высказал заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
    Инфекционист предупредил об опасности жесткого карантина

    Он отметил, что карантин может негативно сказаться на здоровье человека из-за слишком жестких мер изоляции. Как Никифоров рассказал в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», при жестком карантине «мы можем наскочить на ситуацию, когда лекарство станет ядовитее, чем сама болезнь».

    Однако, по его словам, в России «эту палку» не перегнули. Инфекционист не стал объяснять, почему карантин может дать такой негативный эффект.

    Почти все российские регионы ввели режим самоизоляции в качестве меры по борьбе с коронавирусом. Это значит, что россияне должны оставаться дома. Выходить можно за продуктами, в аптеку или погулять с собакой. Исключение составляют те, кто вынужден ездить на работу. На 14-дневный карантин в России отправляют людей, у которых подозревают коронавирус или тех, у кого он подтвердился. Они должны оставаться в замкнутом пространстве и по возможности исключить прямой контакт с другими людьми.

    О вспышке нового типа коронавируса стало известно в конце 2019 года. Первый случай зарегистрировали в китайском Ухане. ВОЗ 11 марта признала происходящее пандемией. Число инфицированных в мире к 14 апреля превысило два миллиона человек. По последним данным, в России COVID-19 подтвердился у 18 328 жителей страны.