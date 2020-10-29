Инфекционист предупредил об опасности использования «беззащитных» масок

Врач-инфекционист Валерий Безносенко предупредил об опасности использования так называемых беззащитных масок для лица. Объявления о продаже такого изделия появились в Сети.

Повязки выполнены из прозрачной ткани, которая почти не ощущается на лице. Материал не служит препятствием для циркуляции воздуха. Специалист пояснил, что такие маски представляют собой имитацию медицинского изделия.

«Это полная имитация слова „маска“. Она имеет очень большой просвет поры. Вирус спокойно проникает через такую пору. Смысла никакого в такой маске нет. Это пустышка. Это не маска, а какой-то аксессуар», — процитировал врача сайт NEWS.ru.

По его словам, целью ношения медицинских масок является не гарантия защиты от инфекции, а предотвращение попадания в организм концентрации вируса, которая способна вызвать заражение.