Инфекционист предрек весенний всплеск COVID-19 в России

Распространение нового «британского» штамма коронавируса в России и прирост заболеваемости COVID-19 может начаться в середине апреля. Об этом в эфире телеканала «Москва-24» заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Весенний всплеск заболеваемости может быть очень сильным, если россияне не будут соблюдать меры предосторожности для защиты от рисков заражения, отметил Тимаков. По мнению врача, рост заболеваемости в России может начаться через полтора-два месяца.

«Я боюсь, что к нам придет тот самый смутировавший британский коронавирус», — выразил опасение специалист.

Тимаков высказал мнение, что жителям средней полосы России нужно будет пользоваться средствами защиты и соблюдать социальную дистанцию до начала июня, а в тех регионах, где уже солнечно и ощущается скорый приход весны — до начала мая.

Число новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в России за минувшие сутки, стало минимальным с 8 октября. Об этом ранее сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Доктор и телеведущий Александр Мясников ранее обратил внимание, что большинство летальных исходов при коронавирусе в России приходится на группы риска. Об этом рассказало Ura.ru.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» между тем зарегистрировали в южноамериканской Гайане, сообщили в РФПИ. Об этом написала «Газета.ru».