Инфекционист предрек рост инвалидизации из-за коронавируса

В будущем коронавирус будет изменяться. Он все чаще будет приводить к инвалидизации. Таким мнением поделился врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Скорее всего, будет хронизация процесса, более длительные лонг-ковиды, более выраженные постковидные синдромы, то есть инвалидизация человека, вероятнее всего, будет больше, но не летальность», — рассказал он РИА «Новости».

По его словам, в течение полугода появится еще один вариант коронавируса, который вызовет новую волну пандемии. Врач отметил, что сейчас важно сделать прививку, так как вакцинация спасает и от мутаций. Все дело в том, что когда вирус поражает привитого человека, то в организме он не успевает мутировать и меньше выделяется в окружающую среду.

Специалисты Индианского университета в Блумингтоне рассказали ранее, что шансы заразиться коронавирусом у злоупотребляющих спиртным людей оказались почти вдвое выше, чем у ведущих трезвый образ жизни. Болезненные последствия инфекции у таких пациентов проявляются на 18% чаще. Такие выводы они сделали в ходе исследования.