Инфекционист предрек появление новых штаммов коронавируса в России

Этой осенью в России могут появиться новые мутации коронавируса. Из-за них в стране к весне 2022 года произойдет очередной всплеск. Об этом рассказал врач-инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

«Основные мутации коронавируса происходят осенью. После появления новой мутации, для того, чтобы она „подняла голову“ и вызвала всплеск заболеваемости, должно пройти время. После мутации это где-то четыре-пять месяцев», — рассказал эксперт в эфире радиостанции Sputnik.

Как отметил инфекционист, осенью в стране произойдет рост заболеваемости,. Ситуация стабилизируется ближе к декабрю, по его мнению. И уже весной развитие определит распространение нового штамма.

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов ранее рассказал, что большинство детей, заразившихся коронавирусом, переносят болезнь в легкой форме, но процент тяжелобольных несовершеннолетних тоже остается высоким. По его словам, 90% детей переносят болезнь без симптомов.