Инфекционист предрек окончание пандемии

Пандемия коронавируса в мировом масштабе может прекратиться в 2022 году. С таким предположением выступил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Надо считать планетарный масштаб. Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, даже дойдет до самых дальних островов в Тихом океане», — сказал он РИА «Новости».

Он объяснил, что «омикрон», скорее всего, массово распространится по всему миру, но не унесет много жизней и настигнет нового носителя, потому что у человечества уже возник коллективный иммунитет.

Относительно России, по словам ученого, конкретную дату окончания эпидемии назвать сложно. Это обусловлено системой транспортных связей в стране, когда почти все дороги идут через Москву. Он также поделился мнением, что заострять внимание нужно не на количестве инфицированных, а на том, чтобы обнаруживать «омикрон» в самом начале развития заболевания, чтобы пациенты могли лечиться дома и больницы не перегружались.