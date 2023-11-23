Здоровье 23 ноября 2023, 11:01 Инфекционист Поздняков заявил о вспышках коклюша

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Заболеваемость коклюшем в России достигла серьезных масштабов, вспышки инфекции наблюдаются по всей стране. Об этом сообщил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, для победы над дальнейшим распространением болезни и для образования коллективного иммунитета, коклюшем нужно будет переболеть всем. Рост вспышек врач связал с увеличением числа непривитых людей и активизацией движения антипрививочников.

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При этом иммунитет к коклюшу после перенесенного заболевания формируется достаточно стойкий и долгий, отметил Поздняков.