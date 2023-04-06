Здоровье 06 апреля 2023, 19:03 Инфекционист Поздняков заявил, что России не грозит эпидемия кори

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В России вряд ли будет эпидемия кори из-за большой иммунной прослойки. Об этом«Газете.ru» рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков.

По его словам, в стране можно говорить только о локальных вспышках. И они опасны исключительно для тех, кто не вакцинировался.

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«Локальные вспышки есть и будут до тех пор, пока процент вакцинированных не достигнет 98-99%», — подчеркнул Андрей Поздняков.

Как добавило ИА Nation News, что корь — одна из самых опасных и быстро распространяющихся инфекций. Порой для заражения достаточно мимолетного контакта.

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