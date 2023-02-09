Здоровье 09 февраля 2023, 22:19 Инфекционист Поздняков рассказал, с чем связан рост заболеваемости коклюшем в России Врач Поздняков заявил, что рост заболеваний коклюшем связан с завершением карантина

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Рост заболевания коклюшем в России вырос в 2,7 раза в сравнении с 2021-м годом, а с 2020-м годом в 3,6 раза. Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, с чем связано такое явление. Об этом сообщила «Российская газета».

Специалист заявил, что в период пандемии многие люди находились дома, из-за чего коклюш не распространялся. Сейчас же уровень заболевания вернулся к допандемийным показателям, написал сайт aif.ru.

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«Сейчас можно скорее говорить о том, что заболеваемость вернулась к допандемийному уровню», — отметил медик.

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