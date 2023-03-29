29 марта 2023, 11:17
Инфекционист Поздняков рассказал о способе защититься от клещевого энцефалита
Инфекционист Поздняков посоветовал вакцинироваться для защиты от клещевого энцефалита
Единственным способом, который поможет защититься от клещевого энцефалита, является вакцинация. Такой информацией поделился врач-инфекционист Андрей Поздняков. Об этом сообщили «Известия».
Медик подчеркнул, что делать прививку можно, начиная с трехлетнего возраста. При этом он обратил внимание на тот факт, что лекарств от клещевого энцефалита на данный момент не изобрели.
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«Если человек инфицировался, то существует вероятность развития среднетяжелой и тяжелой форм данного заболевания», — пояснил Поздняков.
Врач рассказал, что при тяжелой форме заболевания существует риск остаться инвалидом или же вовсе умереть.
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