Здоровье 29 марта 2023, 11:17 Инфекционист Поздняков рассказал о способе защититься от клещевого энцефалита Инфекционист Поздняков посоветовал вакцинироваться для защиты от клещевого энцефалита

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Единственным способом, который поможет защититься от клещевого энцефалита, является вакцинация. Такой информацией поделился врач-инфекционист Андрей Поздняков. Об этом сообщили «Известия».

Медик подчеркнул, что делать прививку можно, начиная с трехлетнего возраста. При этом он обратил внимание на тот факт, что лекарств от клещевого энцефалита на данный момент не изобрели.

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«Если человек инфицировался, то существует вероятность развития среднетяжелой и тяжелой форм данного заболевания», — пояснил Поздняков.

Врач рассказал, что при тяжелой форме заболевания существует риск остаться инвалидом или же вовсе умереть.