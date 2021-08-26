Инфекционист Поздняков предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19

Если во время ковида пить алкоголь и курить, то это может усилить процесс образования тромбов в организме. Об этом рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Конкретно при COVID-19 самое печальное из всех проявлений похмелья то, что через некоторое время после употребления алкоголя возникает сгущение крови и усиление тромбообразования», — рассказал он в интервью РИА «Новости».

По его словам, болея ковидом, разброс дозы алкоголя между терапевтической и токсической очень мал. Кроме того, все среднетяжелые и тяжелые формы болезни сопровождаются поражением печени разной степени выраженности. Поэтому употребление алкоголя усиливает уже имеющееся при COVID-19 поражение печени, уточнил врач.

Что касается вакцинации, то выпивать перед и после процедуры тоже вредно, потому что это вызывает стресс у организма. Он может повлиять на выработку адекватного иммунного ответа.