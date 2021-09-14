Инфекционист Поздняков предупредил о риске усугубления COVID-19 сезонными болезнями

Вспышка коронавируса осенью не будет сильно отличаться от того, что было летом. Однако сейчас на COVID-19 могут наложиться сезонные болезни. Об этом сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Медик отметил, что новая волна окажется не меньше предыдущей. По предварительным подсчетам, она продлится два-три месяца.

«Превалирующим остается тот же „дельта“ штамм, возможно „дельта-плюс“, который вызвал подъем заболеваемости летом. Соответственно, будут болеть все восприимчивые люди, независимо от возраста», — рассказал Поздняков «РИА Новости».

По его словам, возможно, что вирус будет сочетаться с типичными осенними респираторными инфекциями, из-за этого сформируются так называемые микст-инфекции. Как будет вести себя в таких условиях дельта-штамм, пока не ясно.

Поздняков не исключил, что больше всего будут болеть дети. Ведь уже начался учебный год, сады и школы работают в очном формате. Он добавил, что до новой вспышки есть еще около месяца. В это время можно успеть вакцинироваться без очередей вперемешку с заболевшими COVID-19.

Минздрав РФ пока не принял решение о совместимости вакцинации от гриппа и COVID-19. Ранее внештатный специалист ведомства по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина говорила, что привиться от гриппа можно через четыре недели после получения второй дозы вакцины от коронавируса.