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    28 января 2022, 13:43

    Инфекционист Поздняков назвал первым симптомом «омикрон»-штамма обильный насморк

    Оксана Лавнюженко

    Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что к первым симптомам штамма «омикрон» относится заложенность носа и обильный насморк. Об этом написала Lenta.ru.

    Кроме того, многие пациенты при этом варианте коронавируса жалуются на боли в горле.

    «Боль в горле считается обязательным симптомом, вообще маст-хэв, ее описывают около 80% пациентов», — сообщил медик.

    По словам комиссара Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисона Арвади, боль в горле — самый распространенный симптом нового варианта вируса.