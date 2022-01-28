Инфекционист Поздняков назвал первым симптомом «омикрон»-штамма обильный насморк

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что к первым симптомам штамма «омикрон» относится заложенность носа и обильный насморк. Об этом написала Lenta.ru.

Кроме того, многие пациенты при этом варианте коронавируса жалуются на боли в горле.

«Боль в горле считается обязательным симптомом, вообще маст-хэв, ее описывают около 80% пациентов», — сообщил медик.

По словам комиссара Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисона Арвади, боль в горле — самый распространенный симптом нового варианта вируса.