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    28 ноября 2020, 16:50

    Инфекционист посоветовал пациентам с коронавирусом лежать на животе и побольше пить

    Дарья Морозова

    Врач-инфекционист Мария Мясникова посоветовала пить много жидкости и лежать на животе при домашнем лечении от ковида. Кроме того, следует пить напитки с витамином С.
    Инфекционист посоветовал пациентам с коронавирусом лежать на животе и побольше пить

    Как пишет агентство «Москва», врач рассказала, что в первую очередь необходимо оставаться дома и выполнять рекомендации врача. Также Мясникова пояснила, что при коронавирусе нужно пить большое количество жидкости — больше обычной нормы. Она добавила, что не стоит забывать про витаминизированные напитки с витамином С.

    Кроме того, врач сказала, что хорошо лежать на животе, так как это помогает насыщать кровь кислородом. Чтобы было удобнее, можно подложить две подушки — под грудную клетку и под тазовую область.

    «Соблюдение прон-позиции — это даже не профилактическая, а лечебная процедура, которая повышает показатель насыщения крови кислородом на две-три единицы», — рассказала Мясникова.

    Также для ускорения выздоровления нужна дыхательная гимнастика. Врач рассказала, что сначала она должна быть минимальной, а по мере улучшения общего состояния упражнения можно усложнять. Конкретные рекомендации должен давать лечащий врач.

    «Это тот самый минимальный набор приемов, которым человек дома может себе помочь», — резюмировала Мясникова.