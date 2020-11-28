Инфекционист посоветовал пациентам с коронавирусом лежать на животе и побольше пить

Как пишет агентство «Москва», врач рассказала, что в первую очередь необходимо оставаться дома и выполнять рекомендации врача. Также Мясникова пояснила, что при коронавирусе нужно пить большое количество жидкости — больше обычной нормы. Она добавила, что не стоит забывать про витаминизированные напитки с витамином С.

Кроме того, врач сказала, что хорошо лежать на животе, так как это помогает насыщать кровь кислородом. Чтобы было удобнее, можно подложить две подушки — под грудную клетку и под тазовую область.

«Соблюдение прон-позиции — это даже не профилактическая, а лечебная процедура, которая повышает показатель насыщения крови кислородом на две-три единицы», — рассказала Мясникова.

Также для ускорения выздоровления нужна дыхательная гимнастика. Врач рассказала, что сначала она должна быть минимальной, а по мере улучшения общего состояния упражнения можно усложнять. Конкретные рекомендации должен давать лечащий врач.

«Это тот самый минимальный набор приемов, которым человек дома может себе помочь», — резюмировала Мясникова.