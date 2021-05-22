Инфекционист перечислил меры предосторожности в сезон клещей

Специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, как обезопасить себя в сезон клещей. Об этом сообщил RT.

Он отметил, что опасность насекомых в том, что они переносят тяжелые заболевания: боррелиоз и энцефалит.

Чтобы избежать последствий укуса клещей, нужно уделить внимание одежде при походе в лес. А после возвращения осмотреть себя и своих спутников.

«Клеща надо положить в пузырек и отнести в лабораторию Роспотребнадзора, в любую близкую, чтобы посмотреть, заражен он или нет», — пояснил Жемчугов.