Инфекционист озвучил самую действенную меру защиты от коронавируса

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал о том, какая мера в борьбе с коронавирусом на его взгляд является самой действенной. Специалист выделил сразу две: локдаун и вакцинацию. Об этом написала «Общественная служба новостей».

«Так было сделано в Китае, в Австралии, сейчас в Австрии. Но у нас на это не пойдут, времени много упущено», — добавил Малышев.

Вакцинацию вместе со средствами защиты в виде масок и перчаток инфекционист также считает не менее эффективными.

«Вакцины сейчас еще эффективны для предотвращения тяжелых форм. Социальная дистанция — тоже действенная мера», — подытожил Малышев.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн составил «хит-парад» антиковидных мер: это прививка, маска и дистанция. Академик РАН, научный руководитель НИИ Научно-исследовательского института им. И. И. Мечникова Виталий Зверев добавил к этому списку прием иммуностимулирующих препаратов и правильный режим питания.