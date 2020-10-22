Инфекционист ответил на главные вопросы о роли детей в распространении COVID-19

Медик обратил внимание на международные данные: дети — не основной источник распространения коронавируса. В коллективах — детсадах, школах, дети младшего возраста в основном не распространяют инфекцию даже при возникновении очагов заражения. А вот подростки уже могут передавать COVID-19.

Именно по этой причине очная учеба для младшеклассников и «дистанционка» для старших классов вполне оправданны с эпидемиологической точки зрения, считает Коновалов.

По его мнению, чем больше детей переносит коронавирус, в том числе в бессимптомной форме, тем выше иммунная прослойка, способная временно затормозить цепочку передачи новой инфекции. Именно благодаря ей эпидемический процесс зачастую замедляется и ограничивается определенным возрастом. Например, так было с ветряной оспой в довакцинальный период.

Медик не рекомендует ношение масок детям до 5-7 лет. В таком возрасте ребенок не соблюдает принципов личной гигиены при чихании и кашле.

По данным Роспотребнадзора, за первое полугодие 2020 года в России зарегистрировано 47 712 случаев COVID-19 у детей. Это 8,4% от общего числа пациентов.