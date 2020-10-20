Инфекционист оценил возможность ускорить изготовление вакцины от COVID-19

«Вакцина нас к зиме не спасет точно. Другой момент, что осень и зима — это времена года, максимально предрасполагающие к увеличению количества респираторных инфекций, в том числе и коронавирусной, ввиду того, что иммунитет к ней у населения Земли отсутствует», — отметил специалист.

По словам Безносенко, сроки изготовления вакцины невозможно сократить. Это объясняется медицинскими требованиями к времени изготовления препарата. Врач уточнил, что клинические исследования вакцины закончатся только ближе к лету. На каждом добровольце вакцина испытывается 180 дней. Соответственно работа с последним пациентом из 40 тысяч завершится к маю. Далее будет проводится обработка данных.

Инфекционист добавил, что 180 дней являются научно обоснованным сроком. Некоторые учреждения, которые параллельно занимаются изготовлением вакцины, временно заморозили свою работу, так как у испытуемых появились серьезные заболевания.