Инфекционист объяснил, при каком условии можно не носить маски в офисе

Инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков объяснил, при каком условии можно не носить маски в офисе и других закрытых помещениях, сообщило радио Sputnik.

Коллективный иммунитет к коронавирусу на всей территории России сформируется к осени нынешнего года. Для этого получить защиту от коронавирусной инфекции должны около 70% жителей страны. Этого удастся достичь благодаря вакцинации и контакту с инфекцией.

По словам Тимакова, внутри офиса лучшей защитой от заражения будет локальный коллективный иммунитет. При его появлении работники могут отказаться от использования масок.

«Переболевших COVID-19 очень тяжело отследить. Люди болеют в разное время, иммунитет после болезни исчезает в разное время, а может и вовсе не сформироваться полноценно. Также кто-то может заболеть повторно. Это все вялотекущее формирование коллективного иммунитета», — пояснил специалист.

Как считает эксперт, лучше всего, чтобы сотрудники прививались. В этом случает защита от болезни появится быстрее и будет более надежной.