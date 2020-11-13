Инфекционист объяснил, почему высок риск заразиться COVID-19 в спортзале

«Проблема в том, что спортсмен во время упражнений выделяет вирусы в огромном количестве если, конечно, он заразен в этот момент. Эти вирусы осаждаются на пластике и металле, где они держатся довольно стойко», — уточнил эксперт.

Тимаков заявил, что не видел, как в спортивных залах проводят дезинфекцию снарядов после каждого посетителя. Помимо прочего, когда человек начинает качать железо, то вдыхает вирус гораздо глубже, чем в состоянии покоя. По этой причине инфекция может проникнуть в организм в разы быстрее.

Отмечается, что, даже если владельцы зала сделали расстановку спортивных снарядов, учитывая социальную дистанцию, опасность заразиться все равно будет велика. Тимаков посоветовал устраивать пробежки на свежем воздухе и делать растяжку на улице.