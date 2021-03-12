Инфекционист объяснил, насколько опасен птичий грипп для россиян

В России угроза распространения птичьего гриппа незначительна, так как пока не обнаружено случаев передачи вируса от человека к человеку. Об этом РИА «Новости» заявил инфекционист РУДН Сергей Вознесенский.

«Заболевших всего несколько человек, и эта инфекция не передавалась от человека к человеку», — отметил специалист.

Вознесенский указал, что угроза птичьего гриппа возрастет, если обнаружат, что он передается от человека к человеку, но «пока этого нет».

Если же люди начнут заражаться птичьим гриппом друг от друга, российские ученые смогут создать вакцину от вируса в течение пяти-шести месяцев, заявил инфекционист. Он напомнил, что в России каждый год заново переделывают вакцину от гриппа.

«Вакцина, скорее всего, будет зарегистрирована не по упрощенному сценарию, при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, а вполне штатно, потому что вакцина от гриппа нам давно известна», — сказал Вознесенский.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что новый тип вируса птичьего гриппа, который в феврале выявили у нескольких россиян, может мутировать и начать передаваться от человека к человеку.