Инфекционист объяснил, кого из подростков скорее нужно привить от коронавируса

Всех российских подростков из группы риска необходимо в срочном порядке привить от коронавируса. Такое заявление сделал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в разговоре с сайтом kp.ru.

В группу риска собеседник отнес подростков с диабетом, лишним весом, хроническими заболеваниями почек, астмой и врожденным пороком сердца.

«Следующей осенью можно будет рассмотреть вопрос о том, насколько подросткам необходима прививка в широком масштабе. Пока же в первую очередь нужно защитить вакциной непереболевших ребят из групп высокого риска — тех, кому больше всего угрожают тяжелые осложнения коронавируса», — поделился инфекционист.

На этой неделе Минздрав России зарегистрировал первую вакцину от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет. Она получила название «Спутник М». Препарат разработали в Центре имени Гамалеи. Вакцина для подростков — это разбавленный в пять раз «Спутник V». Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ее введут в оборот через три недели. Сейчас первые партии «Спутника М» проходят контроль качества.