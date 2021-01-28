Инфекционист объяснил, когда отменят оставшиеся карантинные меры в Москве

По его словам, это случится не раньше, чем через несколько месяцев. Его коллега, врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что быстрее снять меры не удастся, потому что в столицу прибывают люди со всей России. Среди них есть те, кто восприимчив к инфекции, информирует сайт «Утро.ру».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что все введенные в Московской области ограничения отменят, как только в регионе будет меньше 900 заболевших в сутки.