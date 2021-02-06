Инфекционист объяснил, когда коронавирус мутирует чаще всего

«Пока есть несколько случаев длительного течения коронавируса — около трех месяцев у людей, у которых иммунодефицитное состояние, эти же, кстати, люди являются источником мутации коронавирусной инфекции, потому что у них долго коронавирус обходит иммунные различные процессы в организме и выживает тот, который обойдет все ловушки», — приводит агентство слова Тимакова.

В прошлом году в Великобритании выявили мутировавший штамм коронавируса, который оказался гораздо заразнее того, что циркулирует в мире. Позже британский премьер Борис Джонсон заявил о его высокой смертоносности.

Потом мутировавшие штаммы нашли в Южной Африке и Японии. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в конце января уверил, что в России их нет.