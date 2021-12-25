Инфекционист объяснил, как в России появляются незавозные случаи «омикрона»

Распространение в России варианта коронавируса «омикрон» связано с тем, что невозможно отследить его попадание на территорию страны. Речь идет не только о ЮАР, но и всех странах, где был зарегистрирован штамм. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-инфекционист и доцент кафедры РУДН Сергей Вознесенский.

По мнению врача, невозможно блокировать распространение инфекций, которые передаются аэрозольным механизмом. Вознесенский заявил, что прибывшие из ЮАР отправляются на карантин, но завоз «омикрона» возможен и из других стран.

«Штамм „омикрон“ распространен уже в нескольких десятках стран, поэтому вероятность того, что были завозные случаи именно из этих стран, абсолютно нельзя исключить», — сказал доцент.

Вознесенский предупредил, что вариант «омикрона» вполне может стать самым распространенным в России.

«Если мы посмотрим на Южно-Африканскую Республику или Великобританию, то увидим там значительное преобладание этого штамма даже над штаммом „дельта“, который был до этого несколько месяцев. Поэтому исключить такую вероятность в России абсолютно нельзя», — заявил врач.

Ранее стало известно, что Минздрав разрабатывает новые рекомендации по лечению коронавируса — штамма «омикрон». По его словам, в России выявили незавозные случаи заражения этим вариантом вируса.