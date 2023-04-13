Здоровье 13 апреля 2023, 18:30 Инфекционист Николай Чекун усомнился в возможности эпидемии кори в России

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В России по-прежнему очень высокий процент привившихся от кори, поэтому эпидемия этого заболевания в стране маловероятна. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал врач-инфекционист высшей категории Николай Чекун.

По его словам, именно прививка является самым надежным способом защитить себя от этого заболевания. Врач напомнил, что корь крайне заразна.

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«Корь распространяется быстро — один больной способен заразить 12 человек. Риск развития эпидемии в России невелик, так как вакцинация составляет довольно большой процент среди населения», — подчеркнул Николай Чекун.

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