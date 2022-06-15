Инфекционист Никифоров рассказал, что чума не является опасным заболеванием в современном мире

Инфекционист Владимир Никифоров рассказал, что в современном мире чума достаточно легко лечится. Об этом сообщила ТСН24.

Он пояснил, что вспышки заболевания животных периодически фиксируют в Монголии и Китае. Это не является катастрофой.

«В современном мире заболевание угрозы не представляет. Это обычная бактериальная инфекция. У России есть полный арсенал средств для лечения — и вакцина, и антибиотики», — заключил Никифоров.