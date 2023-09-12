12 сентября 2023, 15:24
Инфекционист Никифоров исключил распространение в России эпидемии кори
Врач-инфекционист Владимир Никифоров в разговоре с изданием Lenta.ru исключил распространение в России эпидемии кори. По словам медика, это невозможно, поскольку большая часть населения имеет прививку от этого заболевания.
Если очаги вспыхнут, Роспотребнадзор проведет экстренную вакцинопрофилактику и изолирует заболевших, написал сайт kp.ru.
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«Алгоритм действий в подобных ситуациях хорошо отработан», — подчеркнул Никифоров.
Врачи
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