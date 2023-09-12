Здоровье

12 сентября 2023, 15:24

Инфекционист Никифоров исключил распространение в России эпидемии кори

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Врач-инфекционист Владимир Никифоров в разговоре с изданием Lenta.ru исключил распространение в России эпидемии кори. По словам медика, это невозможно, поскольку большая часть населения имеет прививку от этого заболевания.

Если очаги вспыхнут, Роспотребнадзор проведет экстренную вакцинопрофилактику и изолирует заболевших, написал сайт kp.ru.

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«Алгоритм действий в подобных ситуациях хорошо отработан», — подчеркнул Никифоров.

Врачи

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