Инфекционист назввал сроки выхода на плато по COVID-19

Медики, работающие в ковидных стационарах, полагают, что Россия выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 не менее чем через четыре недели. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Выходом на плато называют прекращение роста числа ежедневно выявляемых случаев заболевания, а также примерно одинаковое количество госпитализаций в течение определенного периода. Также, по словам Малышева, о выходе на плато можно говорить, когда количество выздоровевших за сутки будет соответствовать числу заболевших. После этого волна COVID-19 пойдет на спад.

Однако для системы здравоохранения и работающих в ковидных стационарах медиков наиболее важным является соотношение между числом госпитализированных и выписанных за день из больниц. Совпадение этих показателей станет наиболее объективным свидетельством выхода на плато.

«Сейчас значительно больше людей госпитализируют, чем выписывают из больниц. Они все остаются в стационарах — кто на неделю, кто на две. Пока пациенты с COVID-19 накапливаются, нагрузка на госпитальную сеть растет», — отметил Малышев.

Он полагает, что накопление пациентов продолжится еще в течение трех-четырех недель, после чего можно будет ждать прекращения роста заболеваемости и улучшения эпидемиологической ситуации.

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