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    04 января 2022, 08:34

    Инфекционист назвал возможные сроки окончания пандемии коронавируса

    Инфекционист Вознесенский: улучшение ситуации с пандемией будет наблюдаться в 2023 году

    Ольга Назаркина

    Для окончания пандемии коронавируса решения медицинской проблемы недостаточно, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский. Для этого, по его словам, требуется также стабилизация финансовых, и экономических, а также геополитических вопросов.

    Инфекционист назвал возможные сроки окончания пандемии коронавируса

    Инфекционист предположил, что в 2022 году пандемия навряд ли закончится, а вот через год эпидемическая обстановка может серьезно измениться, сообщило РИА «Новости».

    «Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году», — сказал он.

    Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что пандемия коронавируса в этом году может войти в режим сезонных эпидемий гриппа. Ученый также напомнил о важности прививок. По его мнению, высокий уровень смертности от коронавируса в России связан с низким уровнем вакцинирования.

    По данным главы Минздрава Михаила Мурашко, среди заразившихся коронавирусом доля вакцинированных не превышает четырех процентов.